Guida Tv 13 luglio: Carramba che sorpresa, Mr.Wrong

Rai1, ore 21.25: Carràmba! Che sorpresa – Le anticipazioni – Il programma.

Rai2, ore 21.20: I casi della giovane Miss Fisher

1×4 – Scuola di cucina con delitto: Uno chef detestato un po’ da tutti viene brutalmente assassinato nella scuola di cucina di Lucy Harrington, una vecchia amica di Phryne. Peregrine, su suggerimento di Birdie, decide di occuparsi del caso e per passare inosservata partecipa alle lezioni di cucina di Lucy. I sospetti cadono inevitabilmente su un altro chef del team, ma Peregrine, con l’aiuto del Detective Steed riuscirà a trovare il vero colpevole.

Rai3, ore 21.20: Latin Lover

Film del 2015 di genere Commedia/Drammatico, diretto da Cristina Comencini, con Angela Finocchiaro, Virna Lisi, Valeria Bruni Tedeschi, Marisa Paredes, Candela Peña, Francesco Scianna.

Saverio Crispo, il grande attore del cinema italiano, un genio, come lo definisce il critico Picci, è morto dieci anni fa. Le sue quattro figlie, avute da mogli diverse in altrettante parti del mondo, si radunano nella grande casa del paesino pugliese dove l’attore è nato. La figlia italiana con il compagno di cui è fidanzata clandestina. La figlia francese, con il più piccolo dei tre figli avuti da tre padri diversi. La figlia spagnola, l’unica sposata, con un marito impenitente traditore. E l’ultima figlia svedese che il padre non l’ha quasi mai visto. Arrivano anche le due vedove, la prima moglie italiana che se lo è ripreso e curato in vecchiaia, e l’attrice spagnola che lo ha sposato ai tempi dei western all’italiana.

Canale5, ore 21.33: Mr Wrong – Lezioni d’amore

Ezgi, accusata di frode aziendale, finisce in prigione. Ozgur, per starle vicino, si auto accusa. Trascorsa la notte in prigione, i due vengono scagionati.

Italia1, ore 21.16: Cornetto Battiti Live

Anche per questa 19esima edizione il Castello Aragonese di Otranto ospiterà il palco di Radio Norba, ma la kermesse continuerà a mantenere la sua forte identità itinerante. 15 esibizioni, infatti, si svolgeranno “on the road” in altrettante location pugliesi, alcune televisivamente inedite: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce. Il pubblico presente al Castello Aragonese potrà interagire con gli artisti in scena, attraverso l’attrice e webstar Mariasole Pollio. Come sempre, la rassegna accoglierà alcuni dei nomi più importanti della musica italiana e internazionale. Questi gli artisti che si esibiranno nella prima puntata: Fedez e Orietta Berti, Takagi e Ketra con Giusy Ferreri, Francesca Michielin, Nek, Capo Plaza, Mara Sattei, Coma Cose, Irama, Annalisa e Federico Rossi, Deddy, Sangiovanni, Gazzelle, Dotan, Shade, Boomdabash con Baby K, Master KG, Arianna e Andrea Damante. Protagonisti delle esibizioni on the road saranno, invece, Colapesce e Dimartino, da Polignano a Mare; Noemi dal Minareto di Selva a Fasano e Alessandra Amoroso da Lecce.

Rete4, ore 21.30: 12 Rounds

Film del 2009 di genere Azione/Thriller/Crime, diretto da Renny Harlin, con John Cena, Ashley Scott, Brian J. White, Aidan Gillen, Steve Harris, Gonzalo Menendez.

Il detective Danny Baxter si appresta a vivere il peggior giorno della propria vita quando un criminale a capo di una banda rapisce la sua ragazza e lo costringe ad affrontare dodici sfide impegnative per le strade di New Orleans per rivederla viva.

La7, ore 21.25: In Onda

Il racconto dell’attualità politica prosegue in prima serata con David Parenzo e Concita De Gregorio. Nel corso della serata, ospiti e collegamenti.

Tv8, ore 21.30: Cinque ragazzi per meLa versione italiana del dating show in cui una ragazza single accoglie in casa sua cinque ragazzi. Dopo una convivenza di alcuni giorni, chi riuscirà a conquistarla?

Nove, ore 21.35: Ender’s Game

Film del 2013 di genere Azione/Fantascienza, diretto da Gavin Hood, con Asa Butterfield, Harrison Ford, Hailee Steinfeld, Abigail Breslin, Ben Kingsley, Viola Davis.

In un futuro prossimo, una razza aliena ostile attacca la Terra, e solo l’eroismo del Comandante della Flotta Internazionale Mazer Rackham evita la disfatta totale. Nell’attesa di un nuovo attacco, lo stimatissimo Colonnello Graff recluta i migliori ragazzi del pianeta per trovare il prossimo Mazer. Ender Wiggin, un ragazzo timido ma brillantissimo, vieve convinto a lasciare la scuola tradizionale per entrare nella Scuola di Guerra di Graff. Lì Ender apprende facilmente e con grande rapidità le tattiche di guerra, vincendo ogni simulazione, guadagnandosi il rispetto degli altri cadetti, e viene presto promosso da Graff alla Scuola di Comando, dove sarà addestrato dallo stesso Mazer.

Guida Tv altri canali in chiaro

20, ore 21.13: Blade: Trinity – Film

Rai4, ore 21.21: Hansel & Gretel – Cacciatori di streghe – Film

Iris, ore 21.14: Catlow – Film

Rai5, ore 21.15: Il falsario – Operazione Bernhard – Film

RaiMovie, ore 21.10: Pane e tulipani – Film

RaiPremium, ore 21.20: Un’estate in Scozia – Film

Cielo, ore 21.20: In viaggio con Jacqueline – Film

ParamountNetwork, ore 21.10: Shooter – Film

RealTime, ore 21.25: Primo appuntamento crociera – Docureality

La5, ore 21.10: Temptation Island – Reality

Cine34, ore 21.06: Miliardi – Film

Focus, ore 21.15: America: un anno nella natura selvaggia – Documentario

TopCrime, ore 21.14: The Mentalist – Film

MediasetExtra, ore 21.12: Ciao Darwin – Terre desolate – Intrattenimento

MediasetItalia2, ore 21.16: Creature selvagge – Film