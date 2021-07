Guida Tv 5 luglio: La vita promessa, Temptation island

Ecco gli appuntamenti in prima serata per lunedi 5 luglio 2021: voi cosa guarderete? Secondo voi chi si aggiudicherà la gara #AscoltiTv? Fatecelo sapere che commenteremo insieme a voi dalle 10 su Radiostonata.com con #AscoltiTv by Radiosoap.

Rai1, ore 21.25: La Vita Promessa | Replica

1×01: Anni ‘20. A capo della famiglia Carrizzo c’è Carmela, una siciliana tenace e combattiva che sfugge al desiderio e ai soprusi di Vincenzo Spanò, un campiere senza scrupoli che la perseguita fino ad ammazzare di botte suo figlio Rocco, che rimarrà disabile a vita, e ad ucciderle il marito, che spronava i contadini a reagire allo sfruttamento dei latifondisti. Carmela, per amore dei figli, decide di emigrare in America.

1×02: A New York, Carmela affronta difficoltà e delusioni: a Ellis Island le hanno anche cambiato il cognome Carrizzo in Rizzo, ma questo si rivelerà un’inconsapevole fortuna. Il suo nuovo marito, Matteo Schiavon, un uomo buono ma debole, le fa conoscere il lato oscuro di Little Italy, dove un pugno di delinquenti affiliati in bande per origine di provenienza, ricattano i poveri disgraziati come lui per conto della misteriosa “Mano Nera”. Ma c’è altro: Carmela non sa che Spanò ha giurato a se stesso di ritrovarla, continuando a nutrire per lei una vera ossessione.

Rai2, ore 21.20: Hawaii Five-0

10×12 Lavoro da spie: Mentre la squadra cerca di catturare un uomo complice di Daiyu Mei si imbatte in Magnum e la sua partner, Juliet Higgins. I due stavano sorvegliando Daniel Hong. Nel frattempo Magnum e Higgins si uniscono alla squadra e si instaura una costruttiva collaborazione.

Rai2, ore 22.05: N.C.I.S. New Orleans

6×13 La radice di tutti: Un giudice del JAG, il capitano Garrett, viene brutalmente ucciso nella sua abitazione. I sospettati sono un ex detenuto, condannato anni prima da Garret, e Selina, la figlia del capitano. Intanto Sebastian partecipa all’addestramento della REACT.

Rai3, ore 21.20: Report | Replica

Appuntamento con il programma d’inchiesta condotto da Sigfrido Ranucci.

Canale5, ore 21.40: Temptation Island

La prima puntata si è conclusa con due colpi di scena che coinvolgono la fidanzata Valentina (compagna di Tommaso) e il fidanzato Ste (fidanzato di Claudia). Entrambi vengono convocati da Filippo Bisciglia per affrontare inaspettate evoluzioni nel viaggio dei sentimenti. Intanto le altre 4 coppie che hanno deciso di mettere alla prova la loro storia d’amore (Manuela e Stefano, Jessica e Alessandro, Natascia e Alessio, Floriana e Federico) cominciano a vivere questo percorso tra gioie e dolori, dubbi e momenti di svago.

Italia1, ore 21.20: Gli Album di Freedom

Freedom – Oltre il Confine prosegue il suo viaggio con Gli Album. Due puntate monotematiche, stasera e il 12 luglio, con Roberto Giacobbo dallo studio virtuale del programma per rivivere i momenti più belli tra i reportage girati fra Stati Uniti, Messico, Egitto, Irlanda, Francia e Italia, raccontati con punti di vista inediti e dal grande impatto visivo.

Rete4, ore 21.25: Quarta Repubblica

Nuovo appuntamento con il programma di Nicola Porro, con temi di attualità, politica ed economia.

La7, ore 21.15: The International

Film del 2009 di Tom Tykwer con Clive Owen e Naomi Watts.

L’agente dell’Interpol Louis Salinger, insieme al Vice Procuratore Distrettuale Eleanor Whitman, cerca di smascherare un influente banchiere, coinvolto nel traffico illegale di armi gestito da una delle più grandi organizzazioni criminali del mondo. Salinger e la Whitman seguiranno il caso da Berlino a Milano, da New York a Istanbul, in una lotta contro l’illegalità che metterà a rischio le loro stesse vite.

Tv8, ore 21.30: Gomorra – La Serie | Replica

2×01 Vita mia: L’era del clan Savastano sembra giunta al termine spalancando un vuoto di potere che Ciro e Salvatore Conte vogliono riempire stringendo nuove alleanze.

2×02 Lacrime e sangue: Tornato dall’Honduras, Genny Savastano si prepara a un incontro tanto importante quanto misterioso a Roma, dove lo attende anche Giuseppe Avitabile, un boss camorrista che vorrebbe stringere con lui un sodalizio criminale.

Nove, ore 21.35: Bad Boys 2

Film del 2003 di Michael Bay con Martin Lawrence e Will Smith.

Gli agenti della narcotica Mike e Marcus vengono assegnati ad un caso di traffico di ecstasy a Miami. Ma le loro indagini conducono inavvertitamente ad una grande cospirazione.

Guida Tv altri canali in chiaro

20, ore 21.10: The Peacemaker – Film

Rai4, ore 21.20: The Apparition – Film

Iris, ore 21.15: Le regole del caos – Film

Rai5, ore 21.15: Sciarada – Il circolo delle parole – Documentario

RaiMovie, ore 21.10: Missouri – Film

RaiPremium, ore 21.20: Stasera tutto è Possibile – Intrattenimento

Cielo, ore 21.15: Aftermath – La vendetta – Film

ParamountNetwork, ore 21.10: Avviso di chiamata – Film

RealTime, ore 21.25: Vite al Limite – Docureality

La5, ore 21.25: Rosamunde Pilcher: Per amore di una sorella – Film

Cine34, ore 21.05: Yesterday – Vacanze al mare – Film

Focus, ore 21.10: La storia proibita – Documentario

TopCrime, ore 21.10: Delitto a Saint Malo – Film

MediasetExtra, ore 21.15: La Sai l’Ultima? – Intrattenimento

MediasetItalia2, ore 21.15: Timetrip – Avventura nell’era vichinga – Film