Guida Tv 28 luglio: Superquark, All together now

Ecco gli appuntamenti in prima serata per mercoledi 28 luglio 2021: voi cosa guarderete? Secondo voi chi si aggiudicherà la gara #AscoltiTv? Fatecelo sapere che commenteremo insieme a voi dalle 10 su Radiostonata.com con #AscoltiTv by Radiosoap.

Ogni giorno commentiamo in diretta su Radiostonata.com gli #Ascoltitv dalle 10 alle 11 commentando i commenti Twitter. Cliccando qui potete recuperare i podcast.

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in anteprima e con puntualità tutte le nostre News iscrivendovi al Canale Telegram, il nostro canale tematico.

Rai1, ore 21.25: SuperQuark

E’ il sole il protagonista della terza puntata di Superquark. Il documentario naturalistico della BBC tratto dalla serie “Un pianeta perfetto” descrive la forza cosmica dell’astro che è all’origine di tutte le forme di vita presenti sulla terra. Alberto Angela, inoltre, accompagnerà i telespettatori tra le rovine di Ostia Antica per raccontare come vivevano i suoi abitanti, mentre Barbara Gallavotti e Daniela Franco spiegheranno cosa sono e come funzionano gli anticorpi monoclonali, i farmaci che potrebbero essere l’arma più efficace contro il Covid19. Tra i temi della puntata, anche l’agricoltura sostenibile, il riciclo degli elettrodomestici e una sperimentazione in corso a Ginevra sulle “4 forze della natura”.

Per le rubriche, in “Scienza in cucina” la dottoressa Elisabetta Bernardi racconterà quali sono i metodi di cottura più sani; in “Dietro le quinte della storia” il professor Alessandro Barbero parlerà dell’unione tra la Gran Bretagna e la Francia; in “Psicologia di una bufala” con Massimo Polidoro per parlare dell’attacco al Campidoglio; e in “Questione di ormoni” il professor Emmanuele Jannini spiegherà quali sono state le 4 rivoluzioni sessuali. A seguire, in seconda serata, “Superquark Natura” con il terzo episodio completo della serie BBC “Sette continenti un solo pianeta”, che mostrerà i luoghi più straordinari del Sud America.

Rai2, ore 21.20: Olimpiadi Tokyo 2020

L’appuntamento serale con le Olimpiadi, intitolato Il Circolo degli Anelli, è a cura di Rai Sport e sarà condotto da Alessandra De Stefano, che negli studi Rai di Milano avrà accanto a sé i campioni olimpici Sara Simeoni e Jury Chechi. Qui tutte le info.

Rai3, ore 21.20: Benvenuti a Casa Mia – 1^ TV

Film del 2017, di Philippe de Chauveron, con Christian Clavier, Ary Abittan, Elsa Zylberstein. Prodotto in Francia e Belgio.

Jean-Etienne Fougerole è una figura di spicco della scena letteraria e mediatica francese. E’ uno scrittore intellettuale, sposato con una ricca ereditiera che vive totalmente distaccata dalla realtà. Durante un dibattito televisivo nel quale Fougerole promuove il suo nuovo romanzo, intitolato ‘Benvenuti a Casa Mia’, lo scrittore invita i ricchi e i benestanti ad accogliere nelle loro case i più bisognosi. Ma a un certo punto, il suo avversario lo sfida a mettere in pratica quello che suggerisce ai suoi lettori. In evidente imbarazzo, Fougerole accetta la sfida per non perdere la faccia.

Canale5, ore 21.20: All Together Now – Replica

Editing estivo del programma condotto da Michelle Hunziker: dodici cantanti, dodici storie da raccontare e quattro giurati speciali quali J-Ax, Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga.

Italia1, ore 21.20: Chicago Fire – 1^ TV

8×05 Allacciate le Cinture: Kidd deve mettersi alla prova alla National Firefighter Leadership Conference mentre il resto della squadra si imbatte in due carcasse di auto stranamente simili. 8×06 Qualcosa non ha funzionato: La Squadra viene chiamata per una casa in fiamme. In seguito all’incendio morirà un’anziana signora, la nonna di Trevor, un bambino che al momento era da un amico. 8×07 Benvenuti nella città dei pazzi: Durante un’emergenza, Herrmann ha una discussione con un agente di polizia che lo denuncerà per aggressione e metterà a repentaglio il suo grado di tenente.

Rete4, ore 21.25: Zona Bianca

Giuseppe Brindisi si occuperà stasera, insieme ai suoi ospiti e con tanti collegamenti, servizi e interviste, delle manifestazioni contro l’estensione dell’uso del green pass, una misura introdotta dal Governo contro la circolazione del virus che però continua a dividere non solo gli italiani ma anche le forze politiche. A seguire, ampio spazio agli ultimi aggiornamenti sul caso di Voghera, dove l’assessore Massimo Adriatici, ora agli arresti domiciliari, ha ucciso, martedì scorso, con un colpo di pistola il 39enne Youns El Boussettaoui. Tra gli ospiti di questa puntata: l’europarlamentare Susanna Ceccardi (Lega), i senatori Daniela Santanchè (FdI), Valeria Fedeli (Pd) e Gianluigi Paragone (Italexit), il Professor Matteo Bassetti, Mario Giordano, Claudia Fusani, Piero Sansonetti e Alessandro Cecchi Paone.

La7, ore 21.15: Hunting Hitler – Caccia a Hitler

Docufiction di HistoryChannel del 2015, di Jeffrey R. Daniels, basata sulla vita e gesta di Adolf Hitler. La serie vuole scovare i posti vissuti dal dittatore tedesco durante la guerra mondiale con lo scopo di svelarne i misteri ancora rimasti segreti.

Tv8, ore 21.30: Name That Tune – Indovina la Canzone – Replica

Nel programma musicale condotto da Enrico Papi due squadre composte da quattro personaggi famosi si sfidano per indovinare le canzoni più amate del panorama italiano e internazionale.

Nove, ore 21.25: The November Man

Film del 2014, di Roger Donaldson, con Olga Kurylenko, Pierce Brosnan, Luke Bracey. Prodotto in USA.

Cinque anni dopo essersi ritirato a vita privata, l’ex agente della CIA Peter Devereaux ritorna in servizio per mettersi in contatto con un’amante del passato. La donna ha infatti alcune prove in grado di incriminare Federov, un politico corrotto, responsabile di alcuni crimini commessi durante la guerra in Cecenia.

Guida Tv altri canali in chiaro

20, ore 21.10: Cowboys & Aliens – Film

Rai4, ore 21.20: Unthinkable – Gli ultimi sopravvissuti – Film

Iris, ore 21.15: Mickey Occhi Blu – Film

Rai5, ore 21.15: I Wiener Philarmoniker e Riccardo Muti: una lunga amicizia in musica – Teatro

RaiMovie, ore 21.10: Qualunquemente – Film

RaiPremium, ore 21.20: Mentre Ero Via – Fiction

Cielo, ore 21.15: L’Urlo della Terra – Film

ParamountNetwork, ore 22.10: Il Giovane Ispettore Morse – Serie TV

La5, ore 21.10: Temptation Island – Reality Show

RealTime, ore 21.20: Primo Appuntamento – Docureality

Cine34, ore 21.05: Di che Segno sei? – Film

Focus, ore 21.15: Amazzonia Selvaggia – Documentario

TopCrime, ore 21.15: Law & Order: Unità Speciale – Serie TV

MediasetExtra, ore 21.15: Cultura Moderna Slurp – Intrattenimento

MediasetItalia2, ore 21.15: Lupin III vs Detective Conan – Film Animato