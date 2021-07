Guida Tv 23 luglio: Top Dieci, Tokyo 2020, Masantonio

Ecco gli appuntamenti in prima serata per venerdi 23 luglio 2021: voi cosa guarderete? Secondo voi chi si aggiudicherà la gara #AscoltiTv? Fatecelo sapere che commenteremo insieme a voi dalle 10 su Radiostonata.com con #AscoltiTv by Radiosoap.

Ogni giorno commentiamo in diretta su Radiostonata.com gli #Ascoltitv dalle 10 alle 11 commentando i commenti Twitter. Cliccando qui potete recuperare i podcast.

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in anteprima e con puntualità tutte le nostre News iscrivendovi al Canale Telegram, il nostro canale tematico.

Rai1, ore 21.25: Top Dieci – Replica

Nella prima edizione del programma condotto da Carlo Conti, due squadre composte ognuna da 3 personaggi famosi si affrontano con l’obiettivo di ‘pronosticare’ le classifiche giuste. La prima squadra sarà formata da Al Bano, Orietta Berti, Maddalena Corvaglia, mentre la seconda da Enrico Brignano, Claudia Gerini, Giancarlo Magalli. Ospite di questo terzo appuntamento Loretta Goggi che, intervistata da Carlo Conti, racconterà quali sono le classifiche della sua vita: un’occasione per scoprire insieme al pubblico cose magari ancora non conosciute. Il tutto sarà accompagnato da emozionanti filmati di repertorio.

Rai2, ore 21.20: Olimpiadi Tokyo 2020

L’appuntamento serale con le Olimpiadi, intitolato Il Circolo degli Anelli, è a cura di Rai Sport e sarà condotto da Alessandra De Stefano, che negli studi Rai di Milano avrà accanto a sé i campioni olimpici Sara Simeoni e Jury Chechi. Tutte le info cliccando qui.

Rai3, ore 21.20: Una Doppia Verità

Film del 2016, diretto da Courtney Hunt, con Keanu Reeves, Renée Zellweger, Gabriel Basso. Prodotto in USA.

L’adolescente Mike Lassiter uccide il padre violento. Un caso facile, un colpevole già scritto per tutti, ma non per l’ostinato avvocato difensione Richard Ramsey, che ha promesso alla madre di Mike di scagionare suo figlio. Dopo l’omicidio il ragazzo decide di trincerarsi in un silenzio ostinato, non rispondendo ad alcuna domanda, dopo aver detto in prima battuta “andava fatto tanto tempo fa”. Un’apparente ammissione di colpa che non convince però Ramsey.

Canale5, ore 21.30: Masantonio – Sezione Scomparsi – Ultimo Appuntamento

Fiction del 2021, di Fabio Mollo ed Enrico Rosati, con Alessandro Preziosi, Claudia Pandolfi, Bebo Storti. Prodotta in Italia. 1×05: Il caso di Amedeo, un pendolare fisso che è sparito sulla linea Genova-Casella, porta Masantonio a rivivere la propria adolescenza. Nel frattempo Riva, preoccupato per lui, comincia a scavare nella vita del collega, insieme all’aiuto di Tina. Sia l’indagine su Amedeo che quella su Masantonio porteranno alla luce traumi incastrati in un passato destinato a ripetersi. Masantonio deve affrontare il caso più difficile di sempre: sua nipote, Tina, è scomparsa. Roberta colpevolizza il fratello: se lui non fosse mai tornato, tutto questo non sarebbe successo. Masantonio comincia a indagare nella vita della nipote: interroga la migliore amica, le compagne di squadra, il padre di Tina. Viene fuori, così, che la ragazza nasconde molti segreti… e non è l’unica. Per Masantonio questa volta il puzzle, pieno di colpi di scena, sarà davvero complicato da risolvere.

Italia1, ore 21.25: Chicago P.D. – 1^ TV

7×05 Il custode di mio fratello: Due rapinatori hanno preso di mira la zona di Albany Park e l’ultima rapina è in un ristorante dove però ci scappa il morto. 7×06 Falso Positivo: A seguito di un omicidio di due bambini, Voight si lascia convincere da Crawford ad utilizzare un nuovo sistema di riconoscimento facciale per identificare l’assassino. 7×07 L’informatore: Per cercare di trovare i fabbricanti di Carfentanil, Hailey coinvolge nel caso Cameron, un suo informatore di vecchia data. Ma qalcosa va storto e Cameron viene ucciso.

Rete4, ore 21.25: Quarto Grado – Le Storie – Ultima Puntata

Ultimo appuntamento stagionale con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Il programma a cura di Siria Magri apre con il caso di Denise Pipitone: nella speranza che qualcuno – finalmente – parli, procede la serie di interrogatori ai nuovi testimoni sentiti dai pm di Marsala. Gli inquirenti concentrano le loro attenzioni su Anna Corona e i suoi spostamenti, nella mattina del primo settembre 2004. Le telecamere di sorveglianza potrebbero rivelare qualcosa? Al centro della puntata, anche la vicenda di Saman Abbas. Sono passati 67 giorni dalla scomparsa della ragazza di origini pakistane: il fidanzato ha raccontato ai magistrati la sua relazione con Saman e le minacce ricevute dai genitori, che contrastavano la loro relazione.

La7, ore 21.15: I Tudors

1×01: Lo zio di Enrico VIII, ambasciatore ad Urbino, viene assassinato dai francesi ed il Re coglie l’occasione per pianificare una guerra contro la Francia, al fine di ristabilire la sua immortale reputazione e riconquistare il titolo di Re di Francia. 1×02: Enrico ha promesso la mano di sua figlia, la Principessa Maria, al Delfino di Francia, entrando così in conflitto con la sua regina, Caterina d’Aragona, che continua a desiderare un figlio maschio. Intanto, il Duca di Buckingham complotta contro il Re. 1×03: Tommaso Moro viene nominato cavaliere da Enrico, che incontra per la prima volta Anna Bolena e ne resta molto colpito.

Tv8, ore 21.30: Italia’s Got Talent – Best of

Una raccolta delle migliori esibizioni sul palco di Italia’s Got Talent.

Nove, ore 21.35: I Migliori Fratelli di Crozza

Il meglio dell’ultima edizione di Fratelli di Crozza.

Guida Tv altri canali in chiaro

20, ore 21.15: Solo per Vendetta – Film

Rai4, ore 21.20: Franklyn – Film

Iris, ore 21.10: Interceptor – Il Guerriero della Strada – Film

Rai5, ore 21.15: Art Night – Documentario

RaiMovie, ore 21.10: Per Sempre la mia Ragazza – Film

RaiPremium, ore 21.20: Il Giovane Montalbano – Fiction

Cielo, ore 21.15: Kreola – Film

ParamountNetwork, ore 22.10: Yellowstone – Serie TV

La5, ore 21.10: Ti Odio, ti Lascio, ti… – Film

RealTime, ore 21.25: Primo Appuntamento Crociera – Docureality

Cine34, ore 21.05: Basilicata coast to coast – Film

Focus, ore 21.15: C’era una Volta il Futuro – Documentario

TopCrime, ore 21.15: Gone – Serie TV

MediasetExtra, ore 21.10: Tu si que Vales – Intrattenimento

MediasetItalia2, ore 21.15: Dead in Tombstone – Film