Guida Tv 17 luglio: The voice senior replica, All together now replica, Braveheart

Ecco gli appuntamenti in prima serata per sabato 17 luglio 2021: voi cosa guarderete? Secondo voi chi si aggiudicherà la gara #AscoltiTv? Fatecelo sapere che commenteremo insieme a voi dalle 10 su Radiostonata.com con #AscoltiTv by Radiosoap.

Ogni giorno commentiamo in diretta su Radiostonata.com gli #Ascoltitv dalle 10 alle 11 commentando i commenti Twitter. Cliccando qui potete recuperare i podcast.

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in anteprima e con puntualità tutte le nostre News iscrivendovi al Canale Telegram, il nostro canale tematico.

Rai1, ore 21.25: The Voice Senior – Replica

In attesa della seconda edizione, Rai 1 ripropone la prima dello show che vede protagonisti cantanti over 60 di spiccato talento e con storie straordinarie. Quattro – coach (Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Al Bano e Jasmine Carrisi, Clementino), competono per conquistare i loro talenti preferiti, formare le squadre e selezionare poi i talenti più meritevoli da far accedere alla finale, in cui verrà decretato il vincitore. Conduce Antonella Clerici.

Rai2, ore 21.05: Terrore in Paradiso

Film del 2021, diretto da Brian Skiba, con Samaire Armstrong, Corin Nemec, Alexandria Deberry, Matt Cedeño, Jonathan Bouvier, David Meza. Prodotto in USA.

La ristoratrice Samantha McCarthy e il marito David sono già sopravvissuti a un tentativo di rapimento, ma, ignorando gli avvertimenti dell’Fbi si recano in Florida per sostenere la figlia Ellie, impegnata in un torneo di pallavolo, e godersi una piccola vacanza. Il losco César Rodriguez e il figlio Miguel, non aspettano altro per rapirli e richiedere un riscatto di 200 mila dollari.

Rai3, ore 20.30: Braveheart – Cuore Impavido

Film del 1995, di Mel Gibson, con Mel Gibson, Sophie Marceau, Patrick Mc Goohan, Catherine Mccormack. Prodotto in Usa.

Nel tardo tredicesimo secolo, William Wallace torna in Scozia, la sua terra, dopo molti anni passati lontano. Il re di Scozia è morto e re Edoardo I d’Inghilterra si è insediato al suo posto. Dopo la morte del padre e l’assassinio della moglie, Wallace tiene testa agli oppressori inglesi guidando la sua patria attraverso la lunga e sanguinosa guerra di liberazione.

Canale5, ore 21.30: All Together Now – Replica

Editing estivo del programma condotto da Michelle Hunziker: dodici cantanti, dodici storie da raccontare e quattro giurati speciali quali J-Ax, Rita Pavone, Anna Tatangelo e Francesco Renga.

Italia1, ore 21.20: Rio

Film d’animazione de 2011, di Carlos Saldanha. Prodotto in USA.

Quando Blu, un ara macao, scopre di non essere l’unico esemplare della sua specie, parte per Rio per cercare l’amore.

Rete4, ore 21.30: Una Vita

Tutto il quartiere è preoccupato per la salute di Moncho. Bellita decide di chiarire i suoi dubbi parlando con il marito Josè, ma lo vede baciare Julio sulla guancia. Marcia si reca all’appuntamento con Genoveva. Nelle vicinanze c’èanche Cesareo, che riconosce Genoveva e inizia a seguirla. Lolita vuole far bere a Moncho l’acqua della sorgente del montone blu, che lei crede essere miracolosa, ma Antonito e Ramon vi si oppongono con forza.

La7, ore 21.15: Downton Abbey 3

La serie è ambientata nella immaginaria Downton Abbey, dimora signorile del conte e della contessa di Grantham, e segue la vita della famiglia aristocratica Crawley e dei loro dipendenti, all’inizio del regno di Giorgio V. La serie si estende nei due anni precedenti la Grande Guerra, che inizia con la notizia del naufragio del Titanic, un evento che attiva gran parte della trama. Tutto sembra immobile, come se il modo di vivere dei Crawley possa durare altri mille anni, ma non sarà così.

Tv8, ore 21.30: Nel Cuore della Tempesta

Film del 2009, di Edzard Onneken, con Valerie Niehaus, Gotz Burger. Prodotto in Germanie a Austria.

Andrea, pilota di linea, è costretta ad un atterraggio di emergenza a causa di una forte tempesta. La compagnia aerea l’accuserà di imperizia.

Nove, ore 21.40: Le Bestie di Satana – Replica

L’omicidio di una ragazza e la scoperta dell’inimmaginabile. Per anni hanno agito nell’oscurità, servendosi di essa per schermarsi dalla vita quotidiana. Si sono macchiati di atti atroci e omicidi efferati. Sono le bestie di Satana. Per il ciclo d’approfondimento targato Nove Racconta lo speciale che racconta una delle vicende di cronaca nera più buie del nuovo millennio, che quindici anni fa fece accendere i riflettori della stampa nazionale ed internazionale.

Guida Tv altri canali in chiaro

20, ore 21.10: Una Notte da Leoni 2 – Film

Rai4, ore 21.20: Il Sindaco del Rione Sanità – Film

Iris, ore 21.15: Spy – Film

Rai5, ore 21.15: La Gente vuole Ridere… ancora – Teatro

RaiMovie, ore 21.10: La Corrispondenza – Film

RaiPremium, ore 21.20: Nero a Metà – Film

Cielo, ore 21.15: Desideria – Film

ParamountNetwork, ore 22.10: Terminator – Film

La5, ore 21.10: Cantina Wader – Segreti di Famiglia – Film

RealTime, ore 21.25: Vite al Limite: e poi – Docureality

Cine34, ore 21.15: 1000 Dollari sul Nero – Film

Focus, ore 21.15: Mayday: Air disaster – The Accident Files – Documentario

TopCrime, ore 21.15: Poirot – Serie TV

MediasetExtra, ore 21.15 – Festivalbar 2001 – Intrattenimento

MediasetItalia2, ore 21.15: Tremors 5 – Bloodlines – Film