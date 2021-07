Guida Tv 14 luglio: Superquark, Uomini e donne la scelta, Speciale Chi l’ha visto?

Ecco gli appuntamenti in prima serata per mercoledi 14 luglio 2021: voi cosa guarderete? Secondo voi chi si aggiudicherà la gara #AscoltiTv? Fatecelo sapere che commenteremo insieme a voi dalle 10 su Radiostonata.com con #AscoltiTv by Radiosoap.

Ogni giorno commentiamo in diretta su Radiostonata.com gli #Ascoltitv dalle 10 alle 11 commentando i commenti Twitter. Cliccando qui potete recuperare i podcast.

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in anteprima e con puntualità tutte le nostre News iscrivendovi al Canale Telegram, il nostro canale tematico.

Rai1, ore 21.25: SuperQuark – Nuova stagione – Le anticipazioni.

Rai2, ore 21.20: Delitti in Paradiso – 1^ TV

Serie TV. 10×01 Gloria mattutina: L’ispettore Parker deve indagare sulla morte, alla vigilia della divulgazione di un sensazionale servizio, di una giovane reporter televisiva e sull’avvelenamento mortale di un famoso archeologo. 10×02 L’uomo dei ghiacci: L’ispettore Parker deve indagare sulla morte, alla vigilia della divulgazione di un sensazionale servizio, di una giovane reporter televisiva e sull’avvelenamento mortale di un famoso archeologo.

Rai3, ore 21.20: Speciale Chi l’ha Visto?

Lo speciale estivo sarà una novità assoluta per il programma: un documentario che mescolerà le tappe della vita, della scomparsa e della misteriosa morte di Federica Farinella, con i fatti che hanno caratterizzato la storia dell’Italia dal 1990 ad oggi. Passando per le immagini di avvenimenti e curiosità che vanno dalla cronaca, alla politica allo sport, la trasmissione racconterà chi era e che cosa è successo a questa bellissima e giovane donna che voleva diventare una stella della televisione.

Canale5, ore 21.30: Uomini e Donne – La Scelta – Replica

Riproposta in replica la scelta di Lorenzo Riccardi, avvenuta nel 2019 in un Castello.

Italia1, ore 21.20: Chicago Fire – 1^ TV

8×01 Terreno sacro: Otis, coinvolto nell’incendio alla fabbrica dei materassi, viene trasportato in ospedale in gravissime condizioni. La squadra è sconvolta. 8×02 Una boccata di ossigeno: Casey deve trovare un valido vigile del fuoco che possa sostituire il commiato Otis. Blake Gallo sembrerebbe il candidato migliore. 8×03 Terre desolate: Brett torna a Chicago e riprende il suo posto alla Cinquantuno. Dovrà difendere un giovane detenuto che subisce abusi da una guardia carceraria.

Rete4, ore 21.25: Zona Bianca

Giuseppe Brindisi si occuperà dei rischi di un’eventuale nuova ondata della pandemia legati ai buchi nella copertura vaccinale degli italiani, in particolare dal fatto che molti over 65, insegnanti e anche qualche politico non siano ancora stati immunizzati. A seguire, spazio alla fine del lavoro a distanza e alle polemiche su chi si è approfittato delle regole dello smart working. E ancora, tutti gli aggiornamenti sul ddl Zan, arrivato all’appuntamento decisivo con il voto al Senato, con gli ultimi tentativi di mediazione per convincere il Pd a non andare allo scontro in aula. Infine, Zona Bianca tornerà ad occuparsi del caso di Saman, le cui ricerche a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, sono state interrotte dopo 67 giorni. Tra gli ospiti di questa puntata: il senatore Gianluigi Paragone (Italexit), il Professor Matteo Bassetti, Daniele Capezzone, Giuseppe Cruciani, Vladimir Luxuria, Alba Parietti e Alessandro Cecchi Paone.

La7, ore 21.15: Hunting Hitler – Caccia a Hitler

HistoryChannel del 2015, di Jeffrey R. Daniels, basata sulla vita e gesta di Adolf Hitler. La serie vuole scovare i posti vissuti dal dittatore tedesco durante la guerra mondiale con lo scopo di svelarne i misteri ancora rimasti segreti.

Tv8, ore 21.30: Name That Tune – Indovina la Canzone – Replica

Nel programma musicale condotto da Enrico Papi due squadre composte da quattro personaggi famosi si sfidano per indovinare le canzoni più amate del panorama italiano e internazionale.

Nove, ore 21.35: Fratelli d’Italia

Film del 1989, di Neri Parenti, con Christian De Sica, Massimo Boldi, Jerry Calà, Gianfelice Bosco, Sabrina Salerno, Nathalie Caldonazzo. Prodotto in Italia.

Film a episodi, il cui filo conduttore è un’automobile a noleggio che usata da tre clienti diversi in tre giorni: Carlo, commesso in un negozio di calzature, scrocca un passaggio in Costa Smeralda spacciandosi per il figlio di un noto industriale; Roberto, noto seduttore del veronese ed impiegato in un’azienda dolciaria, cerca di sedurre e portarsi a letto la bellissima moglie del suo capo; Carlo, tifoso milanista in trasferta a Roma, si troverà costretto a dividere la macchina proprio con due ultras romanisti.

Guida Tv altri canali in chiaro

20, ore 21.10: The Bourne Supremacy – Film

Rai4, ore 21.20: Ashfall – The Final Countdown – Film

Iris, ore 21.15: The Man – La Talpa – Film

Rai5, ore 21.15: Giovanna d’Arco (Teatro alla Scala) – Musica

RaiMovie, ore 21.10: C’è tempo – Film

RaiPremium, ore 21.20: Imma Tataranni – Sostituto Procuratore – Fiction

Cielo, ore 21.15: Weather Wars – Film

ParamountNetwork, ore 22.10: Dead Man Walking – Condannato a morte – Film

La5, ore 21.10: Scusa ma ti chiamo Amore – Film

RealTime, ore 21.25: Shopping for a new Penis – Docureality

Cine34, ore 21.05: Piedipiatti – Film

Focus, ore 21.15: Amazzonia Selvaggia – Documentario

TopCrime, ore 21.15: Law & Order: Unità Speciale – Serie TV

MediasetExtra, ore 21.15: Ale & Franz Show – Zelig Speciale – Reality Show

MediasetItalia2, ore 21.15: Naruto Shippuden – Cartone Animato