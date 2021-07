Guida Tv 12 luglio: La vita promessa, Report, Temptation island

Ecco gli appuntamenti in prima serata per lunedi 12 luglio 2021: voi cosa guarderete? Secondo voi chi si aggiudicherà la gara #AscoltiTv? Fatecelo sapere che commenteremo insieme a voi dalle 10 su Radiostonata.com con #AscoltiTv by Radiosoap.

Ogni giorno commentiamo in diretta su Radiostonata.com gli #Ascoltitv dalle 10 alle 11 commentando i commenti Twitter. Cliccando qui potete recuperare i podcast.

Prima di entrare nel dettaglio della notizia, vi ricordiamo che potete ricevere in anteprima e con puntualità tutte le nostre News iscrivendovi al Canale Telegram, il nostro canale tematico.

Rai1, ore 21.15: La vita promessa

1×1 – Sicilia, 1921. Anni ’20. A capo della famiglia Carrizzo c’è Carmela, una siciliana tenace e combattiva che sfugge al desiderio e ai soprusi di Vincenzo Spanò, un campiere senza scrupoli che la perseguita fino ad ammazzare di botte suo figlio Rocco, che rimarrà disabile a vita, e ad ucciderle il marito, che spronava i contadini a reagire allo sfruttamento dei latifondisti. Carmela, per amore dei figli, decide di emigrare in America.

Rai2, ore 21.20: Hawaii Five-0

10×13 – Una lunga partita a golf: Mentre Grover è all’inizio della sua agognata partita a golf viene commesso un omicidio. Un uomo, tal Chuck Tsao, è morto dopo essere stato rinchiuso in una crio-sauna. Per non dare nell’occhio, ad aiutare Lou nelle indagini sarà il capo della sicurezza, Zev Shaham, il quale si rivelerà un ottimo investigatore. Nel frattempo Danny e Steve sono alle prese con un problema di Charlie, il quale è vittima di bullismo. Ma risolveranno tutto con un po’ di buon senso. Adam chiede aiuto ad Ariko.

ore 22.05: NCIS: New Orleans

6×14 – L’uomo in rosso: Pride deve fare i conti con le sue notti insonni e decide di sottoporsi alla terapia psichedelica, su consiglio della dottoressa Tanaka. Nel frattempo, arriva in ufficio il nuovo agente che sostituisce Lasalle.

Rai3, ore 21.20: Report (Replica)

Il programma condotto da Sigfrido Ranucci propone una collezione di inchieste realizzate in passato. Tra gli argomenti della puntata: “Logistica, dai corrieri ai giganti del web, tra sfruttamento e interessi mafiosi”, “Le nuove frontiere della contraffazione” e “Cos’è la genetica comportamentale?”.

Canale5, ore 21.39: Temptation Island

Terza puntata. Gli equilibri cambiano e si formano nuove consapevolezze. In questo appuntamento scopriremo cosa succederà alla coppia formata da Manuela Carriero e Stefano Sirena, la cui storia sembra ormai arrivata ai ferri corti.

Italia1, ore 21.20: Gli album di Freedom

Roberto Giacobbo ci accompagna in sette appuntamenti a tema, ispirati ai viaggi più emozionanti di Freedom

Rete4, ore 21.30: Quarta Repubblica

Dopo le sfide sportive di Londra, arrivano le prove più urgenti per l’Italia – dalla ripresa della stagione turistica alla riforma della giustizia. Al centro della puntata, le interviste al leader di Italia Viva Matteo Renzi e al coordinatore di Forza Italia e vice-presidente del Partito Popolare Europeo Antonio Tajani sui temi più caldi della politica. In diretta e con collegamenti con gli inviati sul posto, spazio alle ultime rivelazioni sulla scomparsa nel Reggiano della diciottenne pakistana Saman Abbas. Inoltre, un focus verrà dedicato a un primo bilancio sulle presenze negli hotel e nei luoghi simbolo delle vacanze, dalla Sardegna alla Riviera romagnola, e alla difficoltà dei ristoratori a trovare camerieri tra chi percepisce il reddito di cittadinanza. Da segnalare, inoltre, le interviste con il giurista Carlo Nordio e con il filosofo Alain de Benoist. Il “Faccia a faccia” di questa settimana sarà con Pina Amarelli, presidente della storica fabbrica di liquirizia di Rossano Calabro, una delle imprese familiari più antiche del mondo. Tra gli ospiti della puntata: il deputato Pd Emanuele Fiano (Pd), il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, l’esperta di lavoro autonomo Emiliana Alessandrucci, i giornalisti Alessandro Sallusti e Daniele Capezzone e suor Anna Monia Alfieri. Come ogni settimana, i commenti di Vittorio Sgarbi e Gene Gnocchi.

La7, ore 21.15: Doppio taglio

Film del 1985 di genere Mistero/Thriller/Drammatico, diretto da Richard Marquand, con Glenn Close, Jeff Bridges, Peter Coyote, Lance Henriksen, Robert Loggia, Michael Dorn.

Una ricchissima donna e la sua cameriera sono state uccise. Jack Forrester, il marito, editore di successo con ambizioni politiche, è imputato dei due delitti. Poco tempo prima Jack aveva cercato di distruggere la carriera e la reputazione del procuratore distrettuale, il quale è ora ben lieto di fare dell’uomo l’indiziato principale. Lo difende una bella avvocatessa, all’inizio piuttosto riluttante.

Tv8, ore 21.35: Madame

Film del 2017 Amanda Sthers con Toni Collette e Harvey Keitel.

Anne e Bob si trasferiscono nella romantica Parigi per cercare di dare una svolta al loro matrimonio. Qui, però, non andrà tutto esattamente come previsto.

Nove, ore 21.30: Gomorra – La serie

2×3 – Mea Culpa: Dopo la cacciata dei Savastano, Conte guida l’alleanza degli scissionisti ma la sua tracotanza fa scaldare gli animi degli alleati.

Guida Tv altri canali in chiaro

20, ore 21.14: Programmato per uccidere – Film

Rai4, ore 21.19: Elektra – Film

Iris, ore 21.13: Espiazione – Film

Rai5, ore 21.16: Sciarada – Il circolo della parole – Cultura

RaiMovie, ore 21.10: I Giganti del West – Film

RaiPremium, ore 21.20: Stasera Tutto è Possibile – Show

Cielo, ore 21.15: Henry’s Crime – Film

ParamountNetwork, ore 21.10: Dirty Dancing – Balli proibiti – Film

RealTime, ore 21.25: Vite al Limite – Docureality

La5, ore 21.10: Rosamunde Pilcher – Reality

Cine34, ore 21.06: In questo mondo di ladri – Film

Focus, ore 21.15: La storia proibita – Documentario

TopCrime, ore 21.14: Delitto tra le dune – Film

MediasetExtra, ore 21.10: La sai l’ultima? – Intrattenimento

MediasetItalia2, ore 21.15: Halvdan – Il giovane Vichingo – Film