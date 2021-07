Cannes Matineé, su Sky Cinema due una rassegna di film dal Festival di Cannes

Torna il Festival del Cinema di Cannes con la sua attesa 74esima edizione, dal 6 al 17 luglio. Lo storico appuntamento con il grande cinema d’autore viene celebrato da Sky Cinema con una programmazione mattutina dedicata alle pellicole premiate nelle precedenti edizioni del festival e già considerate dei cult.

La collezione Cannes Matineé andrà in onda su Sky Cinema Due da sabato 10 a sabato 17 luglio con tre film al giorno dalle 8.10, e sarà disponibile on demand e in streaming su NOW.

Con un totale di 24 titoli, il ciclo comprende grandi classici e pellicole premiate negli ultimi anni. Il 15 luglio PARASITE, il film rivelazione di Bong Joon-ho che ha conquistato il pubblico e la critica di tutto il mondo, trionfando agli Oscar® 2020 con 4 statuette e premiato con la Palma d’oro a Cannes 2019; l’appassionante biopic di Terrence Malick LA VITA NASCOSTA – HIDDEN LIFE l’11 luglio con August Diehl (Premio della Giuria ecumenica 2019); il 12 luglio la potente opera prima di Ladj Ly I MISERABILI (Premio della Giuria 2019); la pellicola sull’identità sessuale RITRATTO DELLA GIOVANE IN FIAMME (Miglior sceneggiatura 2019) il 16 luglio; il dramma di Asghar Farhadi IL CLIENTE (Miglior attore e Miglior sceneggiatura 2016); la pellicola di Matt Ross CAPTAIN FANTASTIC (Un certain regard alla miglior regia 2016) con Viggo Mortensen del 13 luglio; il film di Xavier Dolan con Marion Cotillard e Vincent Cassel È SOLO LA FINE DEL MONDO (Gran premio della Giuria 2016); e la pellicola di Michel Hazanavicius THE ARTIST con Jean Dujardin (Miglior attore 2011). Si segnalano inoltre tre pellicole firmate da Ken Loach: IL VENTO CHE ACCAREZZA L’ERBA (Palma d’oro 2006), LA PARTE DEGLI ANGELI il 13 luglio (Premio della Giuria 2012) e IO, DANIEL BLAKE (Palma d’oro 2016) il 16 luglio.

Da non perdere la commedia antimilitarista di Robert Altman M.A.S.H. (Gran prix al miglior film 1970); l’11 luglio l’opera di Luchino Visconti MORTE A VENEZIA (Premio speciale 1971); la cinica farsa tragicomica di Ettore Scola BRUTTI, SPORCHI E CATTIVI (Miglior regia 1976); la black comedy dei fratelli Coen FARGO (Miglior regia 1996) con Frances McDormand; il dramma grottesco di David Lynch con Nicolas Cage e Laura Dern CUORE SELVAGGIO (Palma d’oro 1990); la rilettura di Gus Van Sant di un tragico fatto di cronaca ELEPHANT l’11 luglio(Palma d’oro e Prix de la mise en scène 2003); il capolavoro di Pedro Almodóvar TUTTO SU MIA MADRE (Prix de la mise en scène, Fipresci e della Giuria Ecumenica 1999); Il 12 luglio il crudo dramma metropolitano di Mathieu Kassovitz con Vincent Cassel L’ODIO (Prix de la mise en scène 1995); il film-simbolo di Quentin Tarantino PULP FICTION (Palma d’oro 1994); e il capolavoro di Martin Scorsese con Robert De Niro TAXI DRIVER (Palma d’oro 1976).

