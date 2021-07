Netflix ha chiesto di non parlare di politica nelle recensioni di Resident Evil: Infinite Darkness

Esordirà domani 7 luglio su Netflix la serie TV in CGI di Resident Evil: Infinite Darkness, la prima incursione del franchise videoludico horror di CAPCOM nel mondo seriale.

L’embargo sulle recensione sta già scadendo in queste ore e diverse testate stanno pubblicando le loro considerazioni in merito a questo progetto. Nello specifico, a sollevare diverse discussioni in queste ore è stata la scelta, da parte di Netflix, di aggiungere nel documento di non divulgazione un paragrafo che richiede espressamente ai recensori di non parlare di politica facendo raffronti con l’attuale scenario socio-politico.

Rispetto alle classifiche storie da b movie a cui siamo stati abituati negli anni, Resident Evil: Infinite Darkness sembra invece affrontare in maniera molto più seriosa e realistica gli attuali temi sociali e politici che stiamo vivendo, partendo da un delicatissimo incipit: gli Stati Uniti che invadono l’immaginaria città di Penamstan, con una grossa invasione zombie che ovviamente ha il suo peso in un periodo di crisi globale dovuto alla pandemia.

Actually thought Resident Evil: Infinite Dark’s story was one of the better entries in the franchise outside of the games. But the studio’s ask that reviews not at all talk about real-world events or politics ended up casting a shadow over the entire movie for me https://t.co/IBsPzLO6tE

— Charles PM (@CharlesPulliam) June 30, 2021